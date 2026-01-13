Яна Салміна оцінює законопроєкти на конституційність в апараті Верховної Ради

Одна з консультанток Верховної Ради України Яна Салміна до приходу на посаду роками отримувала гроші з Кремля на проросійську діяльність в Україні. Зараз вона живе в київській квартирі батька, який працює в російській оборонці. Про це стало відомо журналістам «Схем» завдяки витоку з «Правфонду» – створеної указом диктатора Владіміра Путіна російської державної організації.

В Україні жоден закон не ухвалюється без головних наукових консультантів Верховної Ради. Їхні висновки обов’язкові до розгляду депутатів. Тільки вивчивши ці заключення, вони можуть братися голосувати й ухвалювати закони.

Посаду головної науково-експертної консультантки Верховної Ради Яна Салміна обіймає з 2019 року. Відтоді вона написала сама та у співавторстві понад 250 висновків до проєктів законів, які розглядалися у 17-ти комітетах ВР. Найбільше з них стосувалися з питань аграрної та земельної політики. Крім цього, вона щонайменше тричі вже після повномасштабного вторгнення надавала свою експертизу й для комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

До приходу на цю посаду Салміна роками системно отримувала російські державні кошти на захист прав росіян в Україні через громадські організації, однією із яких вона досі керує. З 2012 року діяла вона разом із людьми, які вже отримали обвинувачення у державній зраді та втекли з України.

У листопаді 2016 року вона організувала у Києві круглий стіл на «захист прав меншин». Як виявилось, захід фінансувала Росія. Завдяки витоку документів «Схеми» встановили, що гроші виділив «Правфонд» – російська державна структура, заснована Міністерством закордонних справ РФ та «Россотрудничеством». Цей проєкт, вартістю 8,4 тис. доларів, виділених на круглий стіл, а також аналітичне дослідження із «захисту прав меншин», тоді виконувала зареєстрована у Києві громадська організація «Центр прав меншин». Від моменту заснування і досі її очолює Салміна.

За кілька тижнів до події рахунок, на який надійшли російські гроші на її проведення, заблокував український банк.

«У витоку листування Салміної “Схеми” знайшли імейл, де вона обурюється через те, що “фінансування на круглий стіл в неї нахабно відібрав банк на абсолютно незаконних підставах”», – розповіли журналісти.

Попри це, захід зрештою таки відбувся. Угорську меншину там представляли Михайло Товт – тоді почесний голова ГО «Демократична спілка угорців України» та Степан Черничко – тодішній доцент, а нині ректор «Закарпатського угорського інституту Ференца Ракоці». Інтереси російської відстоювали соратники Віктора Медведчука, зокрема, політтехнолог Михайло Погребинський, нині підозрюваний у держзраді.

Після заходу Салміна в імейлі до Погребинського написала: «Круглий стіл був вибуховим. Уже до вечора понеділка всюди було вирізано відео заходу, а під кінець дня – “Укрінформ” відвідала СБУ, морально притиснула працівників за те, що вони дозволили стільки свободи слова, і вилучила відео».

Лист Салміної до Погребинського

На запит «Схем» у Службі безпеки це не підтвердили, але й не спростували, зазначивши, що закон забороняє розголошувати інформацію щодо проведення або непроведення заходів до ухвалення рішення. Втім, там зазначили, що ініціювали заборону іншої організації – «Російськомовна Україна».

Заснована ще у 2009 році організація проросійського політика Вадима Колесніченка зосереджувалась на «захисті прав російської меншини, розвитку православної церкви, боротьбі з ксенофобією та наданні російській мові статусу державної». За документами, Салміна була там юристкою та проєктною менеджеркою. Втім її повноваження були суттєво ширшими. Саме вона відповідала за залучення фінансування з «Правфонду». З 2012 року по 2016 рік на рахунки організації могло надійти щонайменше 20 млн рублів (майже пів млн доларів).

У 2014 році Колесніченко утік до Криму й активно сприяв захопленню півострова, публічно визнавши його російським. Після цього керівником «Російськомовної України» у 2015 році став чоловік Салміної – Сергій Шостак.

Документи «Російськомовної України»

Також розслідувачам стало відомо, що після початку російської агресії у 2014 році Салміна могла навідуватися до Росії щонайменше три рази, зокрема, щоб побачитися з кураторами. 24 серпня 2016 року, в одному зі своїх листів до «Правфонду» від імені «Російськомовної України», Салміна узгоджувала свій візит. За інформацією джерел «Схем», Салміна їздила до Росії і у жовтні 2018 року, ще один раз, разом із чоловіком – вони перетинали кордон з РФ наземним транспортом на Сумщині.

«Схеми» зателефонували Салміній, але, почувши запитання про кошти від російського «Правфонду» на реалізацію проєктів в Україні, вона поклала слухавку та не відповіла на наступні спроби з нею поспілкуватися.

Журналісти також натрапили на ще один зв’язок держслужбовиці з Росією, цього разу – родинний. Єдина нерухомість, яку вона вказує у декларації – недобуд під Києвом, однак на роботу вона їздить з іншої адреси. Мова йде про квартиру у столиці. Правом власності на цю квартиру, згідно з даними реєстру нерухомості, від 2014 року незмінно володіє Олег Салмін – батько держслужбовиці, громадянин Росії та працівник російського військово-промислового комплексу.

Недобудовний будинок Салміної

Згідно з витягом про доходи, батько Салміної за останні десять років отримав у вигляді зарплати майже 14 млн рублів (близько 200 тис. доларів) від Інституту «Військово-повітряних сил» «та цілої низки державних військово-промислових підприємств. Більшість з цих установ належать до російської державної корпорації «Ростех» та перебувають під міжнародними санкціями.

«Схеми» додзвонилися Олегу Салміну та запитали про те, чи підтримує він зв’язок зі своєю донькою, на що він відповів: «Не понял» та поклав слухавку.

Згідно з українським законодавством, майно пов’язаних з Росією осіб та резидентів цієї країни під час воєнного стану може підпадати під конфіскацію, якщо їхня діяльність загрожує національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України. На запит «Схем» у Мін’юсті відповіли, що необхідною умовою для позову є отримання від компетентних органів належної та достатньої доказової бази.

Розслідувачі також запитали в очільниці Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України Світлани Тихонюк, чи відомо їм про зв’язки Салміної з Росією.

«Ви зараз просто увірвались в мій простір, і я опрацьовую відповідальну роботу. Я навіть не можу усвідомити зміст, який ви мені тільки що говорили. Коли буде можливість, ви, будь ласка, записуйтесь на прийом, і тоді я зможу вам відповісти», – сказала Тихонюк журналістам.

Окремо встановлені у розслідуванні факти про Яну Салміну «Схеми» виклали у листі на ім’я керівника Апарату Верховної Ради Вячеслава Штучного. Там відповіли, що взяли їх до уваги та вже призначили офіційну перевірку щодо Салміної та адресували знахідки «Схем» до НАЗК та СБУ. За наслідками перевірок у ВР обіцяють вжити заходів.

У листопаді ми повідомляли, що партнери Зеленського з «Кварталу 95» перед вторгненням отримали з Росії майже 100 млн рублів.