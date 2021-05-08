Президент Латвії Егілс Левітс підписав Декларацію про європейську перспективу України

Президент Латвії Егілс Левітс підписав Декларацію про європейську перспективу України, якою підтримується прагнення нашої держави до членства в Європейському Союзі. Латвія – третя після Литви й Польщі країна, яка приєдналася до Декларації, повідомила прес-служба Офісу президента.

Підписання Декларації відбулося під час відеоконференції Левітса й Володимира Зеленського. Глави України й Латвії також обговорили подолання пандемії коронавірусу й питання двосторонніх відносин.

Егілс Левітс також підтвердив свою участь у першому саміті Кримської платформи в Києві, запланованому на 23 серпня. Зеленський подякував президенту Латвії за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

У Декларації про європейську перспективу України підкреслюється прогрес Києва у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, а її підписанти погоджуються підтримати заявку України на набуття членства в Євросоюзі, коли вона «буде готова до цього відповідального кроку».

У березні 2021 року Декларацію про європейську перспективу України підписав президент Латвії Гітанас Науседа, а в травні до неї долучився президент Польщі Анджей Дуда. Таким чином підписантами документа є вже три країни ЄС.

Зазначимо, що Латвія регулярно підтримує Україну в її боротьбі з російською агресією. Наприклад, на початку лютого 2021 року країна на рік зупинила трансляцію 17 російських телеканалів через розпалювання ворожнечі щодо України та інших держав у програмах «60 хвилин» та «Недільний вечір із Володимиром Соловйовим».