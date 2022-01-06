Міністр Артіс Пабрікс підтвердив, що Латвія продовжить надавати допомогу Україні

Латвія надасть Україні гуманітарну допомогу, яка включатиме зброю. Про це інформує сайт суспільного телебачення і радіо Латвії LSM.lv.

Наприкінці 2021 року міністри оборони країн Балтії висловили одностайну думку щодо необхідності підтримувати Україну постачанням озброєння. Після зустрічі з послом України в Латвії Олександром Міщенком міністр Артіс Пабрікс підтвердив, що Латвія продовжить надавати допомогу державі.

У середу, 5 грудня, міністр оборони Латвії разом із послом України погоджували зміст гуманітарного вантажу, перш ніж той вирушить до адресата.

«Включаючи зброю та техніку. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону. І хоча Україна не є членом НАТО, у цьому сенсі вона не є союзником, але вважається нашим союзником саме в тому, що робить. По суті вони нас захищають», — заявив Пабрікс. Що саме входитиме до військової допомоги Україні – у повідомленні не зазначається.

Раніше Латвія надавала широку підтримку, включаючи фінансову, гуманітарну допомогу, військову підготовку, реабілітацію постраждалих та створення служби капеланів, а також політичне лобіювання інтересів України.