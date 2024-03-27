Наприкінці грудня 2023 року за підозрою в можливому порушенні санкцій проти РФ в «Домі Москви» провели обшуки

Уряд Латвії вирішив продати на аукціоні земельну ділянку в Ризі та розташований на ній «Дім Москви». Раніше він належав росії, але був націоналізований за рішенням Сейму. Про це 27 березня повідомив місцевий портал LSM.lv.

Об'єкт можна продати тільки в сукупності – будівлю і землю. За кадастровими даними Державної земельної служби Латвії, ціна ділянки становить 517 тис. євро, а будівлі – 2,3 млн євро. Кошти з вирахуванням адміністративних витрат, отримані на аукціоні, планують передати на підтримку України.

Для цього до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону про підтримку жителів України. Утім, у доповіді наголошується, що об'єкт, можливо, не вдасться продати швидко, тож угода у 2024 році може й не відбутися.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року за підозрою в можливому порушенні санкцій проти РФ в «Домі Москви» провели обшуки. Під час розслідування з'ясувалося, що його керівництво продовжувало отримувати матеріальну вигоду від приміщень, використання яких, відповідно до міжнародних санкцій, заборонено.

11 січня латвійський Сейм в остаточному читанні затвердив законопроект про передачу культурно-ділового центру «Дім Москви» у власність держави. До націоналізації будівля перебувала у підпорядкуванні структур, чиїми фактичними власниками є президент РФ Владімір Путін і мер Москви Сєргєй Собянін.

У МЗС Росії заявили, що рішення Сейму Латвії про націоналізацію «Дому Москви» в Ризі не залишиться без відповіді. Його офіційний представник Марія Захарова пообіцяла «жорсткі й вкрай болючі» для Латвії кроки у відповідь на це рішення.