Від удару пішохода підкинуло на лобове скло автомобіля

У вівторок, 9 серпня, на вул. Стрийській у Львові легковик Nissan Leaf збив 28-річного пішохода. Після ДТП постраждалого госпіталізували травмами голови.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася вранці близько 8:30. 34-річний водій автомобіля Nissan Leaf, мешканець Львова, здійснив наїзд на пішохода – 28-річного львів’янина.

ДТП сталася на вул. Стрийській (фото поліції)

Унаслідок ДТП пішохід отримав травми та був госпіталізований.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалого молодого чоловіка госпіталізували з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, забій голови та струс головного мозку в лікарню святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня Львова).

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.