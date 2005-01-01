Лісник на Рівненщині помер після укусу шершня

Шершень вкусив лісника, який не мав при собі необхідних медикаментів

Від укусу шершня у Рівненської області помер лісник. Чоловік працював у Володимирецькому лісгоспі. Летальні наслідки настали через індивідуальну непереносимість отрути, що під час укусу вприснула в організм комаха.

Рolissya.net повідомляє, що чоловіка і раніше кусали шершні, але завжди він мав при собі необхідні медичні засоби. Проте цього разу вони були відсутні у лісника.

Чоловік тиждень пролежав у лікарні, проте алергії здолати не зміг.

Повідомляється, що шершень, відмінно від звичайних ос і бджіл, кусає кілька разів, тож в організм людини потрапляє велика кількість отрути. Крім того, шершень намагається не злякати, як роблять інші комахи, що мають жало, а вбити. Тому часто-густо вони можуть нападати зграєю.