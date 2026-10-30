Через затримку з виплати зарплат двірники почали звільнятися з роботи

У п’ятницю, 30 жовтня, виконком Львівської міськради підтримав рішення про укладення кредитних договорів комунальними підприємствами. Заступник мера Андрій Москаленко розповів, що це рішення потрібне для виплати зарплати у разі блокування платежів казначейством.

«Протягом останнього місяця у нас є складна ситуація з проплатами через казначейство. Вчора ми отримали позитивні новини, що частина платежів уже розблокована. Це дуже важливо. Розблоковані також зарплати двірників, водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, але по інших напрямках проблема зберігається. Щоб уникнути в майбутньому таких ситуацій, приймається рішення, яке дає змогу комунальним підприємствам оперативно приймати рішення щодо овердрафту і виплачувати вчасно зарплату. Тобто йти у банки та брати позики, щоб заплатити вчасно зарплату», – сказав Андрій Москаленко.

Перший заступник міського голови наголосив, що поки що це рішення не імплементують, його підготували на випадок надзвичайної ситуації у майбутньому.

«Вони заробили гроші як підприємства, мають їх на рахунку, дають на оплату, але казна не оплачує. Тоді люди можуть залишатися без оплати праці. Цього категорично не може бути, тому я дякую, що ви підготували це рішення. У нас має бути готовність до всіх сценаріїв. Ми не імплементуємо це рішення, воно буде готове на випадок якоїсь чергової надзвичайної ситуації», – додав посадовець.

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У проєкті рішення вказано, що дозвіл на укладення кредиту отримають чотири ШРП. Максимальний розмір кредиту – до 3 млн грн для кожного підприємства окремо.

Нагадаємо, що про проблему блокування платежів казначейством заявляли не лише у Львові, а й очільники інших міст. Асоціація міст України уже зверталася до уряду з проханням вирішити цю проблему. Міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявив, що відмовляється від своєї зарплати через блокування платежів. Він також повідомляв, що через затримку з виплати зарплат двірники почали звільнятися з роботи.