Гроші скерували на роботу електротранспорту

Державне казначейство почало проводити оплати на заблоковані платежі Львова. Про це ввечері понеділка 19 жовтня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Зокрема надійшли кошти на роботу електротранспорту та зарплати двірників. Проте перевізники досі не отримали гроші за пільговиків.

За словами мера, станом на зараз пройшло приблизно 20% критичних платіжок.

«Казначейство проводить оплати, подані станом до 21 вересня. Усе, що було подано пізніше, поки залишається без руху», – зазначив міський голова.

Вже скерували 40 млн грн на роботу електротранспорту. Це, зокрема, зарплати водіїв трамваїв і тролейбусів. Також почали надходити кошти на зарплати двірників. Водночас гроші для автобусних перевізників та за пільгові перевезення поки не надійшли. Тому питання ще не закрите, додав Садовий.

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«Також очікуємо рішення уряду, яке дозволить першочергово проводити платежі на оплату праці комунальників. Не може міністр чи мер отримувати зарплату, поки її не отримали двірник, водій чи інший працівник комунальної сфери», – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, вранці міський голова Львова повідомляв, що заблоковано понад 1 мільярд 86 мільйонів гривень за кількома критично важливими напрямами. Через блокування платежів казначейством та затримку виплати зарплат двірники почали звільнятися з роботи.

Про проблему блокування платежів казначейством заявляли й очільники інших міст. Асоціація міст України уже зверталася до уряду з проханням вирішити цю проблему. Міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявив, що відмовляється від своєї зарплати через блокування платежів.