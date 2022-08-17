Лондонська фірма подарує українцям тисячі мобільних телефонів на сонячних батареях
Мобільні телефони будуть доставлені в Україну на початку вересня
Технологічний гігант DADEX подарує 20 000 мобільних телефонів на сонячних батареях українцям, які відчувають нестачу електрики. Крешімір Мостарчич, бренд-менеджер DADEX, під час пресконференції в «Укрінформ» прокоментував благочинний проєкт.
«Весь світ місяцями спостерігав за стражданнями українського народу. Україна дає потужну відсіч, але весь цивілізований світ стурбований сьогоденням і майбутнім України», – сказав Мостарчич.
Яку важливу допомогу Україні передає компанія DADEX
Дивлячись відео та фото з соцмереж і на телебаченні, розуміючи, як страждають люди, його колеги почали збирати фінансові пожертви для українців. А далі втрутився їхній роботодавець DADEX., який вирішив подарувати Україні необхідне обладнання:
- спеціальні позашляховики, які дозволять дістатися до важкодоступних місць, особливо в зимовий період,
- мобільні телефони на сонячних батареях, які є продуктом DADEX і досі ще не були представлені на ринку.
«Близько 20 тисяч телефонів на сонячних батареях вартістю близько 5 мільйонів євро буде передано в Україну! Телефони на сонячних батареях можна використовувати для зв'язку в місцях, де немає електрики, оскільки вони живляться від сонця. Їм потрібно лише трохи часу, щоб увімкнутися і використовувати супутники для зв’язку», – сказав Мостарчич про сонячні стільникові телефони DADEX.
Він додав, що пристрої вже збираються і будуть доставлені в Україну на початку вересня.
Денис Тот, керівник DADEX у Східній Європі, наголосив, що представники компанії протягом останніх кількох днів відвідали Україну. Після розмов з мешканцями постраждалих районів компанія DADEX також подарує українцям 10 000 термоковдр, які точно не будуть зайвими в холодну пору року.
Амбасадором цього соціально-відповідального проєкту компанії в Україні є відома співачка Марія Бурмака. Артистка була присутня на конференції, де підтримала ініціативу DADEX в Україні.