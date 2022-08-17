DADEX. передасть Україні мобільні телефони

Технологічний гігант DADEX подарує 20 000 мобільних телефонів на сонячних батареях українцям, які відчувають нестачу електрики. Крешімір Мостарчич, бренд-менеджер DADEX, під час пресконференції в «Укрінформ» прокоментував благочинний проєкт.

«Весь світ місяцями спостерігав за стражданнями українського народу. Україна дає потужну відсіч, але весь цивілізований світ стурбований сьогоденням і майбутнім України», – сказав Мостарчич.

Яку важливу допомогу Україні передає компанія DADEX

Дивлячись відео та фото з соцмереж і на телебаченні, розуміючи, як страждають люди, його колеги почали збирати фінансові пожертви для українців. А далі втрутився їхній роботодавець DADEX., який вирішив подарувати Україні необхідне обладнання:

спеціальні позашляховики , які дозволять дістатися до важкодоступних місць, особливо в зимовий період,

, які дозволять дістатися до важкодоступних місць, особливо в зимовий період, мобільні телефони на сонячних батареях, які є продуктом DADEX і досі ще не були представлені на ринку.

«Близько 20 тисяч телефонів на сонячних батареях вартістю близько 5 мільйонів євро буде передано в Україну! Телефони на сонячних батареях можна використовувати для зв'язку в місцях, де немає електрики, оскільки вони живляться від сонця. Їм потрібно лише трохи часу, щоб увімкнутися і використовувати супутники для зв’язку», – сказав Мостарчич про сонячні стільникові телефони DADEX.

Він додав, що пристрої вже збираються і будуть доставлені в Україну на початку вересня.

Денис Тот, керівник DADEX у Східній Європі, наголосив, що представники компанії протягом останніх кількох днів відвідали Україну. Після розмов з мешканцями постраждалих районів компанія DADEX також подарує українцям 10 000 термоковдр, які точно не будуть зайвими в холодну пору року.

Амбасадором цього соціально-відповідального проєкту компанії в Україні є відома співачка Марія Бурмака. Артистка була присутня на конференції, де підтримала ініціативу DADEX в Україні.