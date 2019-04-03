«Лопатою по голові і в річку»

У Городку на Львівщині працівник школи жорстоко розправився із безпритульними собаками, які гуляли шкільним подвір’ям і гралися із учнями. На очах у школярів він вдаряв тварин лопатою по голові, запихав у мішок та викидав у річку. Батьки та учні кажуть, що за останні півроку від його рук постраждали вже щонайменше три собаки. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження на підставі вбивства однієї собаки.

Перше вбивство трапилось ще півроку тому. Однак інформація про жорстокі дії завгоспа поширилась у вівторок, 2 квітня, після вбивства третьої тварини. Про це повідомили на Facebook-сторінці «Все про Городок».

«На очах у дітей собаку вдарили по голові лопатою, запхали у мішок і кинули у річку. Це просто жах і шок! Такі методи знущання над тваринами на очах у дітей травмують їхню психіку. Діти шоковані, багато дітей плакали. Найстрашніше, що це вже не вперше», — йдеться у повідомлені.

Одразу після публікації цей допис почали активно коментувати батьки учнів, чиї діти стали свідками вбивства безпритульних тварин. З їхніх слів, після побаченого діти отримали психологічну травму та навіть відмовляються ходити до школи.

«Не рятуйте собаку! Вона і так дохла»

Як повідомила ZAXID.NET 14-річна Софія Смірнова, учениця 9-А класу городоцької школи, восени минулого року шкільний завгосп втопив першу собаку у річці неподалік школи. Другу собаку, з якою діти любили гратись, завгосп втопив у січні цього року.

«Тварину запхали у мішок і викинули у річку. І це все це на очах у дітей, в тому числі у зовсім маленьких. Тоді мій 12-річний брат із іншими учнями намагались її врятувати. Витягли тварину з води, принесли у коридор школи, наша вчителька возила її у ветклініку, але собака померла… Це жахливо навіть згадувати», — розповіла ZAXID.NET Софія Смірнова.

Другу собаку, яку викинули у річку в січні 2019-го, не вдалось врятувати (фото Романа Смірнова)

Софія Смірнова розповідає, що у вівторок, 2 квітня, завгосп вбив третю собаку. Незадовго до цього учні грались із твариною на подвір’ї та у приміщенні школи.

«Побачивши це, директор Петро Петрович зайшов до класу і спитав, чия це собака. Коли йому відповіли, що нічия, і ми просто граємось із нею, сказав, що більше не побачимо її. Після цього собаку вигнали на вулицю, завгосп вдарив її лопатою по голові, запхав у мішок та вкинув у річку», — розповідає Софія Смірнова.

Каже, що коли діти побігли рятувати тварину, працівник школи крикнув їм у слід: «Не рятуйте собаку! Вона і так дохла».

«Ця собака, яку вчора вбили, була абсолютно спокійною та ласкавою. Любила їсти печиво та булочки. Ми часто пригощали її своїми обідами. Не пригадую жодного випадку, коли б вона кидалась на когось чи навіть гарчала. Мені її дуже шкода», — каже Софія.

«Ніхто її не вбивав, це брехня»

Директор Городоцької НВК №2 Петро Продивус у розмові із ZAXID.NET повідомив, що йому відомо про смерть тварин неподалік школи. Зокрема, він знає і про останній випадок, який трапився 2 квітня. Втім він стверджує, що не давав вказівки вбивати собаку, а лише попросив вивести її за межі школи.

«Так, я бачив у вівторок собаку у школі. Попросив, щоб її вивели за межі навчального закладу. Але ніхто її не вбивав, це брехня», — зазначив він.

Директор також заперечив відношення шкільного завгоспа до інцидентів. Після цього він завершив розмову, повідомивши, що «зараз у поліклініці та погано себе почуває».

Після інциденту батько Софії Смірнової – Роман Смірнов – прийшов до школи, аби з’ясувати усі обставини розправи над твариною.

«Діти по черзі підходили до мене та зі сльозами розповідали, як все було. Для них це великий стрес та удар. Тому я не витримав і викликав поліцію, адже це вже третій випадок і мовчати ми не могли», — зазначив ZAXID.NET Роман Смірнов.

У прес-службі Нацполіції Львівщини повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних до неї осіб.

«Будемо відстороняти від посади»

Керівник відділу освіти Городоцької райдержадміністрації Ігор Яскевич розповів ZAXID.NET, що про інцидент у городоцькій школі дізнався із соціальних мереж ще вчора, 2 квітня.

«Сьогодні (3 квітня — ред.) я був у школі. Розмовляв із батьками та педагогами. Прийняли рішення створити робочу комісію, яка спільно із поліцією з’ясує усі обставини цих випадків. Також на педагогічній нараді наголосив вчителям школи не тиснути на дітей, які поширили інформацію про жорстокість. Будемо з’ясовувати», — повідомив Ігор Яскевич.

Про вбивство тварин поблизу городоцької школи проінформорвані вже також у Львівській облдержадміністрації. Директор департаменту освіти і науки ЛОДА Любомира Мандзій заявила ZAXID.NET, якщо факт жорстокого вбивства тварин підтвердиться, директора та працівника школи звільнять.

«Це неприпустима ситуація! І усі ми розуміємо, що людям, які собі дозволяють таке ставлення до тварин, не місце у стінах школи. Будемо вживати заходів та відстороняти від посади, якщо історія виявиться правдивою», — наголосила ZAXID.NET Любомира Мандзій.