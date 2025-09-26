Луцький міськрайонний суд виніс вирок 31-річному Максиму Подліпному за напад на працівника ТЦК. Коли до обвинуваченого підійшла група оповіщення, він відмовився предʼявити документи і вдарив розкладним ножем одного з військовослужбовців. Потерпілого госпіталізували з різаною раною лівого плеча, а порушника затримали. За скоєне чоловіку призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 19 вересня, інцидент стався 21 червня на вулиці Винниченка в Луцьку. Обвинувачений підтвердив у суді, що напав на співробітника ТЦК і СП. Мотиву свого вчинку він не назвав, проте щиро розкаявся, перепросив перед потерпілим і просив суворо його не карати. Суд урахував як помʼякшувальну обставину ті факти, що порушник молодого віку, активно співпрацював зі слідством і вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Суддя Ярослав Артиш визнав лучанина винним ч. 2 ст. 350 КК України (заподіяння легкого чи середньої тяжкості ушкодження службовій особі при виконанні обов'язку), проте звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.