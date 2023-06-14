Автомобіль Mazda зупинили на вулиці Володимирській у Луцьку

У Луцьку патрульні склали постанову на водія легковика, який перевозив трьох малолітніх дітей без автокрісел. Одна дитина, зокрема, сиділа на руках у водія. За порушення йому доведеться заплатити 510 грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, автомобіль Mazda зупинили на вулиці Володимирській у Луцьку. «Водій тримав на руках малюка і при цьому керував автомобілем. На пасажирському кріслі, поруч з керманичем, сиділа жінка і також тримала на руках дитину, а позаду перебувала ще одна пасажирка з дитиною», – йдеться у повідомленні.

На чоловіка інспектори склали постанову за ч. 10 ст. 121 КУпАП (порушення правил перевезення дітей). Санкція статті передбачає 510 грн штрафу.

Патрульні також додають, що використовувати автокрісло потрібно до того моменту, поки дитина матиме 145 сантиметрів зросту. Далі можна пристібати дитину в салоні авто штатними пасками безпеки.