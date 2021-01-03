Новий рік та Різдво у Львові.

Підбірка наших кращих проектів про різдвяно-новорічні свята, масштабна ДТП під Львовом, прогноз погоди та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за неділю, 3 січня.

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Станом на 3 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 29 093 (+292 за попередню добу).

Святкові проекти ZAXID.NET

За останні кілька років ми зробили багато проектів про різдвяно-новорічні свята. Публікуємо підбірку кращих тестів, текстів та історій для вдалого початку року.

26-річний водій BMW спричинив масштабну ДТП біля Львова

На трасі Київ-Чоп поблизу Львова сталася ДТП за участі мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика BMW 320d, унаслідок якої постраждали 10 людей, зокрема, троє неповнолітніх.

Рятувальники попередили про ожеледицю та туман на дорогах Львівщини

Рятувальники також закликали водіїв за поганих погодних умов, зокрема ожеледиці та туману, бути вкрай уважними.

Новий рік та Різдво у Львові