Роздача їжі безпритульним від спільноти «Оселя»

Львівська міськрада виділить 900 тис. грн на підтримку статутної діяльності організацій та фондів, які щодня допомагають тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Відповідне рішення прийняв виконком під час засідання 11 квітня.

Від міста отримають допомогу такі організації:

Львівська міська громадська організація «Спільнота взаємодопомоги “Оселя“» – 146,2 тис. грн

ГО «Лярш-Ковчег» – 119,4 тис. грн

Благодійна організація БФ «Карітас-Львів УГКЦ» – 111,3 тис. грн

ГО «Львівська обласна організація Всеукраїнської організації інвалідів “Українське товариство сліпих“» – 104,7 тис. грн

ГО «Арсенал-Львів» – 103,3 тис. грн

БО «Благодійний фонд Кузик Уляни» – 1004 тис. грн

ГО «Майстерня мрії» – 100 тис. грн

БО «Фонд Горіховий дім» – 63,7 тис. грн

Львівська обласна організація Українського товариства глухих – 50,7 тис. грн

Керуючий справами виконкому Євген Бойко також повідомив, що ще чотири виробники дронів отримають можливість відшкодування від міста – до 1 млн грн кожен. У межах цієї підтримки підприємства мають безкоштовно передати частину дронів та обладнання на потреби ЗСУ. Крім того, на виконкомі погодили придбання за кошти міста 49 безпілотників різного типу та автомобіля, які незабаром поїдуть на фронт.

Щосуботи, в період з 12 квітня до 28 вересня цього року на площі Ринок діятиме фермерський ярмарок. Захід триватиме з 10:00 до 16:00.