Міністерка поспілкувалась з пацієнтами та лікарями центру Unbroken

У суботу, 11 жовтня, міністерка охорони здоров’я Литви Марія Якубаускене відвідала Львів з офіційним візитом, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Урядовиця відвідала центр Unbroken, де поспілкувалася з лікарями та пацієнтами. Додамо, що саме за фінансової підтримки литовського уряду, Червоного Хреста України і Японії, організації GIZ та компанії Narbutas триває реконструкція найбільшого реабілітаційного центру екосистеми Unbroken в Брюховичах.

«Литва маленька країна і ми робимо усе, що може робити країна такого розміру. Сьогодні, коли ми відвідали центр Unbroken, були абсолютно вражені, і ми будемо робити все, що можемо, щоб нарощувати можливості цього центру, щоб він міг успішно продовжувати розвиватися і працювати», – прокоментувала Марія Якубаускене.

Марія Якубаускене під час відвідування центру «Незламні» запевнила, що Литва й надалі підтримувати Україну і Львів зокрема

Також учасники зустрічі домовилися про академічну співпрацю – між університетськими лікарнями країн.

Довідково. Роботи в Брюховичах розпочалися в січні 2025 року. За цей час тут добудували третій поверх над приміщеннями і три нових корпуси, встановили дві нові ліфтові шахти. Зараз триває реконструкція котельні, систем кондиціонування, сантехнічні роботи і встановлення третьої ліфтової шахти.

В межах реконструкції реабілітаційного центру його площу збільшать втричі. Тут облаштують понад сотню ліжок для пацієнтів, реабілітаційний басейн і спеціально облаштовані зони для спорту, садівництва і творчості.