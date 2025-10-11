Львів з офіційним візитом відвідала литовська урядовиця
Уряд Литви допомагає Львову з реконструкцією реабілітаційного центру в Брюховичах
У суботу, 11 жовтня, міністерка охорони здоров’я Литви Марія Якубаускене відвідала Львів з офіційним візитом, повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Урядовиця відвідала центр Unbroken, де поспілкувалася з лікарями та пацієнтами. Додамо, що саме за фінансової підтримки литовського уряду, Червоного Хреста України і Японії, організації GIZ та компанії Narbutas триває реконструкція найбільшого реабілітаційного центру екосистеми Unbroken в Брюховичах.
«Литва маленька країна і ми робимо усе, що може робити країна такого розміру. Сьогодні, коли ми відвідали центр Unbroken, були абсолютно вражені, і ми будемо робити все, що можемо, щоб нарощувати можливості цього центру, щоб він міг успішно продовжувати розвиватися і працювати», – прокоментувала Марія Якубаускене.
Марія Якубаускене під час відвідування центру «Незламні» запевнила, що Литва й надалі підтримувати Україну і Львів зокрема
Також учасники зустрічі домовилися про академічну співпрацю – між університетськими лікарнями країн.
Довідково. Роботи в Брюховичах розпочалися в січні 2025 року. За цей час тут добудували третій поверх над приміщеннями і три нових корпуси, встановили дві нові ліфтові шахти. Зараз триває реконструкція котельні, систем кондиціонування, сантехнічні роботи і встановлення третьої ліфтової шахти.
В межах реконструкції реабілітаційного центру його площу збільшать втричі. Тут облаштують понад сотню ліжок для пацієнтів, реабілітаційний басейн і спеціально облаштовані зони для спорту, садівництва і творчості.