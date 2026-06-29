Графік відключення електроенергії оприлюднять на сайті та соцмережах «Львівобленерго»

«Львівобленерго» попередило про ймовірне запровадження графіку відключення електроенергії у вівторок, 30 червня. Наразі графік ще не оприлюднили, але людей просять економно використовувати електроенергію.

У понеділок, 29 червня, «Львівобленерго» повідомило, що 30 червня, із 16:00 до 22:00, прогнозується введення графіку погодинних відключень у Львові та області. Зараз графік знеструмлень ще невідомий.

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Графік відключення електроенергії оприлюднять на сайті та соцмережах «Львівобленерго», а також у застосунку «КомКом». Актуальну інформацію також можна буде переглянути на сайті ZAXID.NET (графік постійно оновлюється).

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Нагадаємо, що через сильну спеку графіки відключень світла уже оприлюднили у Івано-Франківській та Волинській областях.

ZAXID.NET розповідав, що Україну накрила хвиля аномальної спеки із Європи, найспекотніша погода – у західних областях країни. Протягом останніх років у всіх західних областях фіксували рекорди максимальної температури повітря.

До прикладу, у неділю, 28 червня, у Львові зафіксували 35,8°С тепла, в Ужгороді – 36,4°С тепла, на Прикарпатті – 35,6°С тепла, у Тернополі – 35,5°С тепла, у Хмельницькому – 32,8°С тепла, у Рівному – 36,2°С тепла, у Луцьку – 36,7°С тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко назвала точну дату, коли у різних областях України очікується спад аномальної спеки.