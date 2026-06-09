У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 10 червня, у Львові та Львівській області буде хмарно з проясненням, вдень синоптики прогнозують грозу та град. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз.

Як вказано у прогнозі синоптиків, 10 червня погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів з південного заходу.

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Прогноз для Львівської області: у середу, 10 червня, буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 12–17°С, вдень 22–27°С тепла.

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Прогноз для Львова: у середу, 10 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 14–16°С, вдень 24–26°С тепла.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 13 червня.

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