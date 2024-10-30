Львівська міськрада просить міста-партнери підтримати План перемоги президента України
Мер звернувся до 29 міст-побратимів Львова з проханням вплинути на політику своїх держав
Львівська міська рада звернулася до міст-побратимів із проханням підтримати План перемоги України, запропонований президентом Володимиром Зеленським. Відповідне звернення підтримав виконавчий комітет на засіданні у середу, 30 жовтня.
«Заради посилення нашої держави, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, для реалізації України як сильної частини глобального світу, як рівного партнера світових країн-лідерів, для вирішення питання повноправного членства України у Євросоюзі та НАТО, пришвидшення чесного і справедливого миру для України, враховуючи спільну позицію депутатів міської ради, представлену п’ятьма політичними фракціями виконавчий комітет вирішив затвердити текст звернення до міст-побратимів щодо підтримки Плану перемоги України», – вказано у рішенні.
Лист-звернення стосується 29 міст-побратимів Львова, зокрема:
- Баня Лука (Боснія і Герцеговина);
- Будапешт (Угорщина);
- Вільнюс (Литва);
- Вюрцбург (Німеччина);
- Фрайбург (Німеччина);
- Вінніпег (Канада);
- Кутаїсі (Грузія);
- Пловдів (Болгарія);
- Рочдейл (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
- Тбілісі (Грузія);
- Канни (Франція);
- Орхус (Данія);
- Пула Пола (Хорватія);
- Рейк’явік (Ісландія);
- Вроцлав (Польща);
- Краків (Польща);
- Лодзь (Польща);
- Люблін (Польща);
- Перемишль (Польща);
- Жешув (Польща);
- Катовіце (Польща);
- Грац (Республіка Австрія);
- Мехелен (Бельгія);
- Франкфурт-на-Майні (Німеччина);
- Брно (Чехія);
- Рішон ле Ціон (Ізраїль);
- Ченду (Китайська Народна Республіка);
- Самарканд (Узбекистан);
- Новий Сад (Сербія).
План перемоги України стосується п’яти пунктів, зокрема, запрошення України в НАТО, збільшення обороноздатності України та розміщення на її території комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, спільний захист української економіки, безпекова підтримка у післявоєнний період
Львівська міськрада закликала міста-побратими зробити усі необхідні кроки, аби допомогти країнам-партнерам підтримати Україну.
Нагадаємо, наприкінці вересня Володимир Зеленський представив План перемоги України чинному президенту США Джо Байдену та обом кандидатам на посаду – Камалі Гарріс та Дональду Трампу. На початку жовтня Володимир Зеленський провів зустрічі із французьким президентом Емманюелем Макроном та італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні, яких також ознайомив з Планом перемоги, а в жовтні у Берліні президент представив План канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.