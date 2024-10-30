Львівська міська рада звернулася до міст-побратимів із проханням підтримати План перемоги України, запропонований президентом Володимиром Зеленським. Відповідне звернення підтримав виконавчий комітет на засіданні у середу, 30 жовтня.

«Заради посилення нашої держави, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, для реалізації України як сильної частини глобального світу, як рівного партнера світових країн-лідерів, для вирішення питання повноправного членства України у Євросоюзі та НАТО, пришвидшення чесного і справедливого миру для України, враховуючи спільну позицію депутатів міської ради, представлену п’ятьма політичними фракціями виконавчий комітет вирішив затвердити текст звернення до міст-побратимів щодо підтримки Плану перемоги України», – вказано у рішенні.

Лист-звернення стосується 29 міст-побратимів Львова, зокрема:

Баня Лука (Боснія і Герцеговина);

Будапешт (Угорщина);

Вільнюс (Литва);

Вюрцбург (Німеччина);

Фрайбург (Німеччина);

Вінніпег (Канада);

Кутаїсі (Грузія);

Пловдів (Болгарія);

Рочдейл (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);

Тбілісі (Грузія);

Канни (Франція);

Орхус (Данія);

Пула Пола (Хорватія);

Рейк’явік (Ісландія);

Вроцлав (Польща);

Краків (Польща);

Лодзь (Польща);

Люблін (Польща);

Перемишль (Польща);

Жешув (Польща);

Катовіце (Польща);

Грац (Республіка Австрія);

Мехелен (Бельгія);

Франкфурт-на-Майні (Німеччина);

Брно (Чехія);

Рішон ле Ціон (Ізраїль);

Ченду (Китайська Народна Республіка);

Самарканд (Узбекистан);

Новий Сад (Сербія).

План перемоги України стосується п’яти пунктів, зокрема, запрошення України в НАТО, збільшення обороноздатності України та розміщення на її території комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, спільний захист української економіки, безпекова підтримка у післявоєнний період

Львівська міськрада закликала міста-побратими зробити усі необхідні кроки, аби допомогти країнам-партнерам підтримати Україну.

Нагадаємо, наприкінці вересня Володимир Зеленський представив План перемоги України чинному президенту США Джо Байдену та обом кандидатам на посаду – Камалі Гарріс та Дональду Трампу. На початку жовтня Володимир Зеленський провів зустрічі із французьким президентом Емманюелем Макроном та італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні, яких також ознайомив з Планом перемоги, а в жовтні у Берліні президент представив План канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.