Соломія Дулька чотири дні не виходить на зв'язок

У Львові поліція оголосила в розшук 21-річну студентку Львівського національного медичного університету Соломію Дульку, яка пропала 29 жовтня. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у відділі комунікації львівської поліції. Дівчину розшукали після поширення інформації про її зникнення у ЗМІ.

Відомо, що дівчина перестала виходити на зв'язок з рідними у п’ятницю, 29 жовтня. Соломія Дулька навчається на 5 курсі Львівського національного медичного університету та проживає в університетському гуртожитку.

Дівчину не бачили три дні у гуртожитку, вона не виходить на зв’язок із родичами. Львівське районне управління поліції оголосило зниклу студентку у розшук.

Усіх, кому відома, якась інформація про Соломію Дульку, просять дзвонити у поліцію на 102 або за номером 0630794883.

P.S. О 10:50 стало відомо, що Соломію Дульку розшукали.