Штраф за це становить 30% від вартості незадекларованого товару

Працівники львівської митниці у середу, 17 січня, у пункті пропуску «Шегині – Медика» зупинили одразу дві спроби ввезення в Україну незадекларованих акумуляторів на суму 1,75 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Львівської митниці.

62-річний водій Volkswagen Transporter зі Львівщини намагався ввезти з Польщі в Україну 2520 вживаних акумуляторів на суму 250 тис. грн.

36-річний мешканець Прикарпаття перевозив у своєму Mercedes Benz Sprinter 3500 акумуляторів на суму близько 1,5 млн грн.

Через порушення митного кодексу України – недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України – на обох чоловіків митники склали адмінпротоколи.

Покарання за це порушення – штраф на суму 30% від вартості незадекларованого товару. Тобто порушники мають сплатити 525 тис. грн.