Львівські патрульні зупинили 17-річного п’яного скутериста

Драгер показав в 5 разів перевищену норму алкоголю у крові

Вночі 2 листопада у Львові патрульні затримали неповнолітнього порушника. 17-річний хлопець їхав на скутері без шолома. Під час перевірки з’ясувалося, що хлопець не має документів і сів за кермо нетверезий.

Юнака зупинили на вулиці Богдана Хмельницького, повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова. З’ясувалося, що він взагалі не отримував документів, щоб керувати цим видом транспорту.

«Під час спілкування з водієм інспектори відчули різкий запах алкоголю та запропонували пройти перевірку. Результат – 1.01 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму», ‒ розповіли у поліції.

На порушника склали постанову за порушення ПДР, постанову за відсутність документів та склали протокол за ст. 130 КУпАП – керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Загалом протягом цього тижня львівські патрульні склали 60 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами в стані сп’яніння, 10 з них ‒ на дорогах державного значення.