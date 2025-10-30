Віталій Репецький хотів стати суддею Львівського апеляційного суду

Львівський адвокат Віталій Репецький не зміг пройти відбір на суддю Львівського апеляційного суду. У своїх деклараціях він вказує доходи, які значно відрізняються від реальних доходів. Віталій Репецький роками веде активну адвокатську діяльність, але в деклараціях не вказує ані зарплати, ані грошей на рахунках у банку чи готівки.

Як вказано у висновку Громадської ради доброчесності, як кандидат на посаду суддя Віталій Репецький не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Зокрема, він не надав правдиву інформацію про доходи, а його реальні доходи і витрати не збігаються із задекларованими.

До прикладу, у декларації за 2019 рік Віталій Репецький вказав, що його сім’я – він, дружина і донька, сумарно заробила 58,1 тис. грн, тоді як загальний прожитковий мінімум для його сім’ї у той рік становив 72,3 тис. грн. Тобто сім’я Віталія Репецького недоотримала 14,2 тис. грн прожиткового мінімуму. Крім цього, як вказали у висновку, витрати населення за рік у розрахунку на одну людину у Львівській області за даними Держстату у 2019 році становили 90,4 тис. грн. Тобто покриття витрат сім’ї Віталія Репецького потребувало 271,3 тис. грн. А враховуючи його задекларовані доходи, йому не вистачало щонайменше 213 тис. грн.

Аналогічні порушення Громадська рада доброчесності виявила і в деклараціях за інші роки. Наприклад, у 2022 році сім’я Віталія Репецького заробила сумарно 40,8 тис. грн, за 2023 рік – 79,9 тис. грн. За 2024 рік сім’я задекларувала 484,9 тис. грн, із них 376 тис. грн – це дохід від продажу рухомого майна. Однак у попередніх деклараціях він вказував три автомобілі: Nissan Qashqai, Toyota Yaris та Nissan Juke, які необхідно обслуговувати, заправляти, ремонтувати.

«Отже, зазначена інформація свідчить про відсутність у сім’ї кандидата доходів та грошових заощаджень для забезпечення навіть прожиткового мінімуму, а тим більше на утримання дороговартісного рухомого майна. Серед іншого, у майнових деклараціях взагалі відсутня будь-яка інформація про отримані доходи кандидатом, який з 2010 року і дотепер здійснює адвокатську діяльність та з 2007 по 2019 роки здійснював підприємницьку діяльність, як ФОП», – йдеться у висновку Громадської ради доброчесності.

Судячи з порталу Судова влада України, Віталій Репецький активно веде адвокатську діяльність. Серед його клієнтів великі компанії, наприклад, «БіНП ЛТД», яка судиться з Львівською міською радою через розбудову незаконного ресторану «Язиката теща» у центрі Львова та знесення триповерхового ресторану «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній.

У Громадській раді доброчесності пояснюють, що очевидно, що Віталій Репецький захищає клієнтів не безплатно. При цьому, він декларує п’ять рахунків у чотирьох банках, але не вказує жодних активів – ані на рахунках, ані готівкою.

«Отже, вказана інформація щодо доходів та грошових активів є недостовірною, кандидат, на переконання ГРД, навмисно приховує реальне фінансове становище сім’ї, оскільки задеклароване фінансове становище не відповідає видаткам його сім’ї», – йдеться у висновку.

Також на Віталія Репецького були відкриті два виконавчі провадження через заборгованість по сплаті комунальних послуг та кредиту. При цьому, судячи з матеріалів справи, за комунальні послуги його борги бути систематичними.

28 жовтня за результатами співбесіди у Вищій кваліфікаційній комісії суддів участь Віталія Репецького у конкурсі на посаду голови Львівського апеляційного суду припинили.

Додамо, що у конкурсі на 28 вакантних посад у Львівському апеляційному суді подали заяви 55 кандидатів.