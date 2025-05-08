Підприємець реєстрував ухилянтів як водіїв міжнародних перевезень,

Галицький районний суд Львова виніс вирок львівському підприємцю Назарію Коновалу, який займається міжнародними перевезеннями, за переправлення ухилянтів під виглядом водіїв через систему «Шлях». Підприємцю присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, львівський підприємець, уродженець села Бортятин Назарій Коновал, який має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення, організував незаконне переправлення за кордон військовозобов’язаних під виглядом водіїв, внісши їхні дані до системи «Шлях».

Правоохоронці встановили, що упродовж жовтня-грудня 2022 року підприємець поміг втекти за кордон п’ятьом ухилянтам. Вони виїхали як водії вантажівок через пункти пропуску на Львівщині і у встановлений законодавством термін (60 днів) в Україну не повернулися.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Ольга Павлюк визнала Назарія Коновала винним у незаконному переправленні через державний кордон (ч. 1, 2 ст. 332 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю, а саме вносити відомості у систему «Шлях» терміном на рік. Водночас вироком суду обвинуваченого звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну.