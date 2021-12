Автор зняв ролик на власному обладнанні з допомогою друзів

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова визнав дискримінаційною стосовно жінок рекламу рівненської піцерії «Таверна «El Paso» і постановив видалити її з соцмереж. Це вже третє і остаточне рішення українських судів, у яких директор і власник піцерії Олександр Муленко намагався довести законність поширення відверто сексистської реклами.

У серпні минулого року серпня 2020 директор піцерії «Таверна «El Paso» Олександр Муленко зняв і поширив у соцмережах рекламний ролик свого закладу. Ролик швидко набрав багато переглядів, але також і багато скарг на відверто сексуальний підтекст та дискримінацію. В результаті Муленка оштрафували на 5083 грн і зобов’язали припинити розповсюдження цієї реклами. Він намагався оскаржити це рішення, але безуспішно.

Ідеться про опублікований у серпні минулого року 36-секундний відеоролик, який досі доступний на YouTube. На відео присутні п`ятеро темношкірих чоловіків у білій спідній білизні та білява дівчина у рожевому. Рекламний ролик починається зі слів акторки: «Я такого ще ніколи не робила, тому трохи хвилююся. Вас так багато, навіть не знаю, що обрати… Хоча, що тут думати, давайте всі одразу». Потім до дівчини одночасно наближаються усі чоловіки з відкритими коробками з піцою й стають довкола. Стоячи на колінах, акторка куштує піцу з рук чоловіків. «Чи, може, з чорним тістом?» – звертається один з чоловіків. «Ого, який великий!» – відповідає дівчина.

Уже за кілька днів після публікації скандального відеоролика про розповсюдження реклами з ознаками дискримінації заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Представниця Індустріального гендерного комітету з реклами Олена Бучинська повідомила про рекордну кількість скарг на цю рекламу, а видання «Букви» звернуло увагу на те, що ролик створений за мотивами відомого порнофільму «Orgy Is the New Black».

В результаті головний інспектор управління Держпродспоживслужби у Рівненській області склав протокол про порушення закону «Про рекламу», заборонив поширення ролика і оштрафував Олександра Муленка на 5083 грн. Той не погодився й позивався до суду на Держпродспоживслужбу з вимогою скасувати штраф та заборону поширення.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що реклама містить відверті натяки на сексуальні стосунки, що жодним чином не пов`язано з піцою та особливостями її вживання. А фрази дівчини та її поза, на думку експертів з реклами та суддів, вказують на дискримінаційний характер реклами за ознакою статі. Апеляційний суд зайняв таку ж позицію і залишив у силі попереднє рішення. Автор оскаржив його у Львівському апеляційному адмінсуді, і також безуспішно.

У своєму коментарі «Суспільному» Олександр Муленко сказав, що не погоджується з такими рішеннями, свою рекламу вважає вдалою і, зрештою, він він не знає, як припинити її розповсюдження.