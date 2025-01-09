Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Харківської області Олександру Ч., який пів року був відсутній на службі. Суд призначив йому 6 років позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, Олександр Ч. служив у одній із бригад ЗСУ за мобілізацією. У травні 2024 року він самовільно залишив частину й проводив час на власний розсуд до 21 листопада, доки його не затримали правоохоронці. Поліція повідомила йому про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ (СЗЧ в умовах воєнного стану).

Під час слідства Олександр Ч. уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Крім цього, раніше він уже був судимий за ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 345, ч. 5 ст. 407 ККУ.

Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Швед визнала його винним у самовільному залишенні частини та призначила йому 5 років позбавлення волі. Зважаючи на попередню судимість, суд остаточно призначив Олександру Ч. 6 років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляції.