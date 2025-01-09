Львівський суд призначив військовому 6 років тюрми за втечу зі служби
Олександр Ч. пів року був поза межами частини
Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Харківської області Олександру Ч., який пів року був відсутній на службі. Суд призначив йому 6 років позбавлення волі.
Як вказано в матеріалах справи, Олександр Ч. служив у одній із бригад ЗСУ за мобілізацією. У травні 2024 року він самовільно залишив частину й проводив час на власний розсуд до 21 листопада, доки його не затримали правоохоронці. Поліція повідомила йому про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ (СЗЧ в умовах воєнного стану).
Під час слідства Олександр Ч. уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Крім цього, раніше він уже був судимий за ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 345, ч. 5 ст. 407 ККУ.
Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Швед визнала його винним у самовільному залишенні частини та призначила йому 5 років позбавлення волі. Зважаючи на попередню судимість, суд остаточно призначив Олександру Ч. 6 років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляції.