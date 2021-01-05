Дмитро Семеряк збив патрульного, який під'їхав до нього на велосипеді

Слідчі Державного бюро розслідувань у вівторок, 5 січня, повідомили про підозру заступнику начальника відділу експлуатації майна Львівської митниці ДФС Дмитру Семеряку в умисному травмуванні працівника поліції.

Нагадаємо, 2 вересня 2020 року посадовець ДФС 37-річний Дмитро Семеряк на своєму автомобілі Range Rover порушив ПДР у центрі Львова. Коли до нього під'їхав патрульний на велосипеді і попросив припинити рух, чоловік не виконав цю вимогу. Натомість Дмитро Семеряк умисно різко вивернув кермо праворуч та розпочав рух, чим пошкодив велосипед і наїхав на ногу поліцейського. Патрульний утримав легку травму ноги.

Згідно з висновком медиків, водій Range Rover перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Після цієї події ДБР відкрила провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Стаття передбачає обмеження волі до 5 років.