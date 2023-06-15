Франківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який побив пасажира маршрутки. Обвинувачений заявив, що чоловік здався йому підозрілим, бо він знімав дорогу на мобільний телефон. Нападнику призначили 850 грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у червні 2023 року, випадок трапився 22 березня у маршрутці №133, коли вона їхала по вул. Володимира Великого у Львові. Львів’янин вдарив у обличчя пасажира маршрутки, на місце викликали правоохоронців, які порушили провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.

Згідно з матеріалами справи, обвинуваченому здалось підозрілим те, що пасажир маршрутки знімав довколишні об’єкти на мобільний телефон, він зробив чоловіку зауваження, однак той не припинив зйомку. Після цього обвинувачений встав зі свого місця та кулаком вдарив його в обличчя. Нападник визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Олександр Величко, який призначив нападнику 850 грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.