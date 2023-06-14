Випадок трапився у лютому 2023 року у автобусі №10, що курсує за маршрутом ТРЦ King Cross Leopolis – залізничний вокзал

У Львові військовий відсудив у комунального перевізника три тисячі гривень компенсації за відмову в безоплатному проїзді у автобусі. Відповідний позов задовольнив Залізничний районний суд Львова.

Як вказано у рішенні суду, 3 лютого 2023 року позивач зайшов у автобус №10 та показав водію посвідчення учасника бойових дій, яке дає право на безкоштовний проїзд. Водій відмовився безкоштовно везти чоловіка та змусив заплатити за проїзд. Військовий придбав квиток у водія та після поїздки звернувся на урядову «гарячу лінію».

Згодом у відповідь на звернення чоловіку повідомили, що з водієм «провели виховну роботу», а також керівництво комунального «АТП-1», яке обслуговує цей маршрут, вибачилось за незручності.

Наприкінці березня військових звернувся до АТП-1 з вимогою відшкодування вартості проїзду (15 грн) та виплати моральної шкоду у розмірі 3000 грн. Чоловік не отримав відповідь від перевізника, тому звернувся до суду.

Справу розглянула суддя Наталія Галайко, яка задовольнила позов військового та зобов’язала комунальне АТП-1 виплатити 15 грн вартості проїду та 3000 грн завданої моральної шкоди. Підприємство також має виплатити понад 1000 грн судового збору. На рішення ще може бути подана апеляція