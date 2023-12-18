Залізничний районний суд м. Львова визнав львів’янина Івана Баляса винним в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. 31 травня 2023 року чоловік отримав за свої послуги 6,2 тис. доларів і був затриманий правоохоронцями. За організацію безперешкодного перетину кордону йому загрожувало п’ять років в’язниці, але він уклав угоду про визнання винуватості і отримав умовний термін.

Як встановили слідчі, Іван Баляс взявся організувати виїзд за кордон чоловіку призовного віку, зокрема допомагав порадами і мав підготувати підроблені документи водія, який дотичний до волонтерських організацій, що внесли б до системи «Шлях». Свої послуги Іван Баляс оцінив у 6,2 тис. доларів.

31 травня 2023 року по вул. Кульпарківській, будучи у автомобілі Volkswagen Golf обвинувачений отримав від чоловіка всю потрібну суму. Після цього його затримали правоохоронці.

12 грудня 2023 року суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку 25 серпня уклали прокурор та обвинувачений. Іван Баляс визнав свою вину та нібито щиро розкаявся. Його засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.