Поліцію та швидку на місце інциденту викликали перехожі

У Львові чоловік забув колиску з немовлям на даху автомобіля та рушив. Унаслідок цього колиска впала на узбіччя, а малолітній хлопчик травмувався.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився 5 вересня на вул. Козацькій у Львові. 47-річний львівʼянин поставив люльку з місячним сином на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, розпочав рух. Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, проте водій не помітив цього і поїхав далі.

Перехожі викликали на місці поліцію та швидку. Лікарі діагностували у немовляти забої та інші травми. Поліцейські оперативно знайшли батька.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ. За вчинене йому загрожує до двох років позбавлення волі.