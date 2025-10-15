Шевченківський районний суд Львова виніс вирок місцевому мешканцю, який організовував незаконний перетин кордону для чоловіка, який хотів ухилитись від призову під час мобілізації. Його затримали після отримання 8000 доларів від клієнта, який співпрацював з правоохоронцями. Львів’янину призначили покарання – сім років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, львів’янин Ігор Чорнописький на початку травня 2025 року, діючи із невстановленим слідством спільником, знайшов чоловіка, який хотів виїхати з України під час воєнного стану, але не мав на це законних підстав. Чорнописький під час зустрічі у центрі Львова запевнив чоловіка, що зможе незаконно переправити його через кордон за 8000 доларів, які треба буде надати перед виїздом.

Надалі клієнт надав львів’янину фото свого паспорта для підготовки документів, які б допомогли безперешкодно проїздити блокпости дорогою до Закарпатської області. На Закарпатті клієнта мали поселити у готель та надати детальні вказівки щодо перетину кордону з Румунією поза пунктом пропуску.

24 червня клієнт передавав Ігорю Чорнопиському 8000 доларів, після чого переправника затримали. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України. Відомо, що клієнт співпрацював із правоохоронцями, оскільки із 8000 доларів – 7800 доларів були імітаційними і лише 200 доларів були справжніми.

У суді затриманий визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення. Цю справу розглянув суддя Руслан Єзерський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він призначив обвинуваченому сім років тюрми із річною забороною займатися організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю. Вирок ще можна оскаржити.