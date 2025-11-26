Водійка трамвая змушена була різко загальмувати, щоб уникнути аварії

Залізничний районний суд Львова зобов'язав ЛКП «Львівелектротранс» сплатити компенсацію пасажирці, яка травмувалась у трамваї №7 влітку 2020 року. Суд зобов'язав комунальне підприємство виплатити 20 тис. грн моральної та 16 тис. грн матеріальної компенсації.

За матеріалами справи, оприлюдненими в судовому реєстрі у листопаді 2025 року, випадок стався 2 червня 2020 року близько обіду, коли потерпіла сіла в трамвай №7. Після того, як вона зайшла до салону трамвая, водійка раптово рушила, набрала швидкість, а потім різко загальмувала, через що жінка втратила рівновагу та впала. Внаслідок удару голови та спини об металеву стійку біля кабіни водія пасажирка отримала тілесні травми середньої важкості, зокрема компресійні переломи хребців.

У матеріалах справи зазначено, що водійка трамвая, яка працює в ЛКП «Львівелектротранс» близько 30 років, змушена була різко загальмувати, щоб уникнути аварії з маршруткою №52, яка її «підрізала» на вулиці Городоцькій.

Справу розглянула суддя Олеся Постигач, яка дослідила всі матеріали справи та ухвалила рішення стягнути з підприємства «Львівелектротранс» матеріальну шкоду у розмірі 16 тис. грн та моральну шкоду у розмірі 20 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляції.