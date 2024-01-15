Пілотний проект стартував у Дніпровському Державному університеті внутрішніх справ

В Україні люди з інвалідністю відтепер зможуть навчатися на категорію водійського посвідчення С1. Відповідний пілотний проект стартував у Дніпровському Державному університеті внутрішніх справ. Його запустило МВС, повідомили у відомстві у понеділок, 15 січня.

Як повідомляється, програма теоретичної частини підготовки до іспиту розрахована 74 години. Практичні заняття загалом триватимуть 58 годин. Практику люди проходитимуть на спеціально обладнаному автомобілі Ford Transit із ручним керуванням.

«До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату, порушенням функцій слуху та зору, які мають дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о», – йдеться у повідомленні.

Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:

Копію паспорта громадянина України;

Копію облікової картки платника податків;

Медичну довідку форма №083/о;

Фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

Тестування послуги навчання на транспортних засобах категорії С1 у Дніпрі стартувало наприкінці 2023 року. Зараз у МВС вивчають запит на таку послугу, там вважають, що таке навчання «може дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування».