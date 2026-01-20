Чорнобильська АЕС вже вдруге залишається без зовнішнього електропостачання

Через масований російський удар в Україні пошкоджені кілька підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки. Внаслідок цього Чорнобильська атомна електростанція залишилася без зовнішнього електропостачання, повідомили у пресслужбі МАГАТЕ 20 січня.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що внаслідок ранкових ударів Росії по українській енергосистемі пошкоджені кілька підстанцій, які живили Чорнобильську АЕС.

Станція втратила все зовнішнє електропостачання. Крім того, постраждали ліні передач до інших АЕС – яких саме, в МАГАТЕ не уточнили.

«МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку», – повідомили у пресслужбі агентства.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року через російський обстріл та пошкодження зовнішнього електропостачання на Чорнобильській АЕС стався блекаут. Тоді без енергії опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів.