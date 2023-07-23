Мальдіви допомагають Росії обходити санкції, які стосуються ввезення на її територію американських мікросхем. Так, за рік після повномасштабного вторгнення невелика острівна держава експортувала до РФ близько 400 тис напівпровідників на понад 53 млн доларів, повідомляє Nikkei Asia, посилаючись на російські митні дані, отримані від індійської дослідницької фірми Export Genius.

Згідно з митними даними, через Мальдіви до РФ було поставлено близько 400 тис напівпровідників на загальну суму 53,6 млн дол. Проаналізовані записи охоплювали постачання вартістю понад 50 тис дол кожна. Загалом Мальдіви були другим після Китаю, включаючи Гонконг, за обсягом такого імпорту в рік після 24 лютого.

Експортний обсяг американських напівпровідників до Росії становить близько 20% від загального експорту Мальдівських островів у 2021 році, який за оцінками ООН становив 280 млн дол. Співрозмовник видання в одній із судноплавних компаній розповів, що поставки напівпровідників зі США до Росії можливі. Для цього потрібно вказати одержувачем мальдівську торгову або експедиторську компанію.

Водночас жодна з 14 компаній, які займаються експортом напівпровідників до Росії, не базується на Мальдівах. Так, Mykines Corp, яка відправила до Росії мікросхем на 40 млн доларів, зареєстрована в Лондоні. Як зазначає «Економічна правда», раніше повідомлялось, що британська компанія Mykines Corporation, зареєстрована в Лондоні, організувала продаж електроніки в Росію на суму близько 1,2 млрд доларів з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну на початку 2022 року.

«Влада США вже звернула увагу на експедиторів на Мальдівах і їх потенційну роль в уникненні обмежень на відправлення в Росію. У травні 2022 року Міністерство торгівлі США звинуватило компанію під назвою Intermodal Maldives у сприянні експорту частин літаків до Росії всупереч обмеженням США», – йдеться в публікації.

У ній зазначається, що постачачання напівпровідників із Мальдів різко зросли в травні 2022 року після того, як «Аерофлот» відновив прямі регулярні рейси з Москви до Мале. Літаки державної авіакомпанії могли б стати засобом транспортування напівпровідників, зазначає Nikkei Asia.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше ЗМІ з’ясували, що фірми з Казахстану та Киргизстану постачають до Росії підсанкційну техніку.