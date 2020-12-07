Наїзд на жінку стався на пішохідному переході на вул. Івана Франка

У понеділок, 7 грудня, на вул. Івана Франка у центрі Львова маршрутка збила жінку на пішохідному переході. Унаслідок ДТП постраждалу з травмами госпіталізували. Наїзд на жінку стався на пішохідному переході на вул. Івана Франка поблизу повороту трамвайної колії на площу Соборну. Унаслідок ДТП постраждалу госпіталізували (фото поліції) Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:00. 49-річний водій автобуса марки «Богдан», мешканець Перемишлянського району, здійснив наїзд на 78-річну львів'янку. Унаслідок ДТП пенсіонерка отримала травми, її забрала «швидка». Наразі немає інформації про важкість травм постраждалої. За даними очевидців, наїзд на жінку здійснив водій маршрутки №37, яку обслуговує комунальний перевізник АТП-1.

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