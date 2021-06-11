За вихідні у Луцьку планують вакцинувати близько 800 осіб

Цими вихідними, 12 і 13 червня, у Луцьку запрацює центр вакцинації від коронавірусу. Усіх охочих щеплюватимуть однодозною китайською вакциною CoronaVac. Центр працюватиме з 10:00 по 16:00 у спорткомплексі Волинського національного університету ім. Лесі Українки, що на вулиці Грушевського.

Як розповів ZAXID.NET очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін, кожного дня у центрі планують вакцинувати близько 400 людей. Щодня працюватимуть дві медичні бригади та шість волонтерів-студентів із медичного факультету Волинського національного університету. Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac. Наразі в області є понад 4000 доз цього препарату, тож вистачити має на всіх охочих волинян.

Записатись на вакцинацію можна через додаток «Дія» або ж зателефонувавши у кол-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19. Також вакцинувати обіцяють і тих, хто не має попереднього запису, але у такому випадку доведеться постояти у живій черзі.

Перші центри масової вакцинації в Україні запрацювали у Києві, Львові та Одесі ще 29 травня. За словами заступниці голови Волинської ОДА Людмили Тимощук, розпочати масову вакцинацію у Луцьку раніше не було змоги, оскільки лише 5 червня область отримала нову партію вакцини CoronaVac. Водночас, якщо охочих щепитись буде чимало, у Луцьку можуть відкрити ще один такий центр.

За весь час від початку пандемії в області зафіксували 61 812 випадки коронавірусу. Протягом останніх декількох днів кількість нових хворих не перевищує 60 осіб. Від початку вакцинальної кампанії у Волинській області одну дозу вакцини отримали 31814 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 4512 осіб.