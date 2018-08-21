Мати і дев'ятирічна дитина впали у водоспад Пробій в Яремчі

Постраждалих дивом урятували очевидці

СуспільствоКатерина Чурилова, 21 серпня14910

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Мати і дев'ятирічна дитина впали у водоспад Пробій в Яремчі
фото ілюстративне, MSha
Міст над водоспадом у Яремчі

На Івано-Франківщині дитина впала в один з найповноводніших водоспадів Карпат – водоспад Пробій на ріці Прут в Яремчі. За нею стрибнула мати, намагаючись її урятувати. Місцевим мешканцям вдалося дивом врятувати постраждалих з води.

Як повідомили в Управлінні ДСНС України в Івано-Франківський області, подія сталася 20 серпня. 9-річна дитина впала у водоспад, за нею у воду стрибнула 31-річна мати. На порятунок жінок кинулися місцеві мешканці.

«До прибуття підрозділів місцеве населення витягнуло потерпілих з води. Станом на 18.20 працівники пожежно-рятувальної служби спільно з гірськими рятувальниками на ношах транспортували потерпілих до автомобіля швидкої медичної допомоги. Потерпілих доставлено на обстеження в Яремчанську лікарню», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Зазначається, що мати і донька також з Івано-Франківщини – вони є жительками одного з сіл Надвірнянського району.

Як написала у Facebook депутатка Яремчанської міської ради Марина Ланіна, дитина послизнулася на камінні і впала у воду, мати кинулася за нею. Згодом їх дістали з води, проте дівчинка була у непритомному стані.

«Наші хлопці – молодці. Кинулися у водоспад, витягнули маму і доньку. Доньку реанімували штучним диханням та непрямим масажем серця. Хвилин п’ять дівчинка не дихала», – зазначила вона.

До слова, водоспад Пробій у Яремчі — один з найповноводніших водоспадів Карпат. Висота падіння води — 8 м, кут нахилу — майже 45 градусів. Водоспад вже встиг зажити собі недобру славу. Річкові брили, що розташовані вище самого водоспаду, становлять небезпеку для людей. У погоні за кращим фото люди втрачають пильність, стаючи на мокре каміння. Сила течії дуже сильна, вижити, впавши у вир водоспаду, дуже складно. Вода щороку забирає життя людей, які знехтували своєю безпекою.

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