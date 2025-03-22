Маїсовий полоз веде здебільшого нічний спосіб життя, вдень ховається в укриттях

Маїсовий полоз є одним із найпопулярніших видів змій для утримання в тераріумах. У природі він мешкає в США та Мексиці, його можна зустріти соснових та змішаних лісах, а також на кам'янистих схилах пагорбів, в ущелинах скель та печерах. ReptCoffe розповідає про особливості цієї змії та як правильно доглядати за нею.

Особливості поведінки та зовнішнього вигляду

Маїсовий полоз веде здебільшого нічний спосіб життя, вдень ховається в укриттях. Він добре лазить по деревах і поверхнях, але полює переважно на землі. Основний раціон складається з мишей, хом'яків, дрібних щурів, ящірок та птахів.

Маїсовий полоз – це середніх розмірів змія, яка зазвичай досягає довжини 1,2-1,5 метра, товщиною приблизно як два пальці. Забарвлення полозів цього виду сильно варіюється, окрім природних типів забарвлення, виявлено і також надалі виведено у неволі безліч варіацій кольорів – так звані морфи.

Завдяки спокійному характеру та невеликому розміру полоз ідеально підходить для утримання вдома. Цей вид змій популярний серед тераріумістів завдяки таким особливостям:

Маїсовий полоз неотруйний і повністю безпечний. Він не агресивний. Легка в утримуванні, відносно невибаглива змія, проте обов'язковою умовою для проживання в тераріумах є підтримання необхідних температури, вологості та чистоти Ці полози майже не кусаються, практично всі до дорослого віку добре звикають до рук, спокійні за характером.

Як облаштувати тераріум для маїсового полоза

Для утримування дорослого маїсового полоза підійде тераріум від 60 см до 1 м у ширину та від 40 см до 60 см завглибшки.

Обов’язкові елементи тераріуму:

Обігрівальний пристрій для підтримки температури. Термометр. Велика поїлка-купальня. Темне та тісне укриття з отвором для входу. Субстрат на дні тераріума – кокосові чипси великої фракції, мох сфагнум.

Оптимальні умови утримання

Оскільки даний вид в природі мешкає у південних регіонах, маїсовим полозам для комфортного проживання, доброго засвоєння їжі і гарного росту обов'язково потрібна тепла зона із температурою 28-30°C, найбільш комфортна загальна температура при цьому – 23-26°C. Нічна температура не має бути нижчою за 22°C.

Харчування маїсового полоза