Дубенський міськрайонний суд Рівненської області визнав майора винним у недбалому ставленні до військової служби. Військовий безпідставно нарахував 400 тис. грн бойових виплат своїй підлеглій, яка у цей час не перебувала на фронті. Суд призначив майору 5 років тюрми, але звільнив від покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, заступника командира військової частини з озброєння, майора родом з Рівненщини, обвинувачували у недбалому ставленні до військової служби. Майор протягом січня-квітня 2023 року підписував та подавав рапорти про нарахування бойових виплат (100 тис. грн на місяць) молодшій сержантці, яка у цей час не перебувала на службі у регіонах ведення бойових дій.

Щодо військового порушили кримінальну справу за ч.4 ст.425 ККУ (недбале ставлення до військової служби). Майор уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. У матеріалах справи вказано, що обвинувачений відшкодував військовій частині 400 тис. грн, які він безпідставно нарахував молодшій сержантці.

Справу розглянув суддя Руслан Ралець, який визнав майора винним у кримінальному правопорушенні та призначив покарання – 5 років тюрми, але звільнив від відбування з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно солдат відсудив у військової частини додаткові виплати через важке поранення на фронті, які йому не хотіли нараховувати.