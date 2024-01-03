Упродовж 2023 року медики закладу зібрали для потреб фронту понад 4 млн. грн

На благодійному аукціоні, що відбувся в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні зібрали 346 тис. гривень і 1950 доларів на закупівлю дронів у підрозділи, де несуть службу працівники медзакладу. Лотами аукціону стали твори мистецтва, прикраси, книги та військові атрибути, які працівники лікарні купляли один в одного.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні 2 січня, наразі на фронті перебувають 32 працівники закладу, надаючи медичну допомогу на полі бою чи у прифронтових госпіталях. Аукціон провели, щоб забезпечити їх підрозділи дронами.

«Допомогли з лотами і військовімедики Ярослав Богак та Марія Корчинська, які передали з фронту гільзи, тубус та прапор з підписами. Ще одним лотом був вимпел із шевронами підрозділів Прикарпаття від координаційного центру SaveUkraineNow. На звороті вимпелу розміщена цитата і особистий підпис Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного. Він став одним з найдорожчих лотів заходу поруч з картиною Романа Бончука "Ангел на щиті". Власниками цих лотів стали медичний директор Андрій Яворський та керівник закладу Остап Грищук», – розповіли у лікарні.

За словами гендиректора медзакладу Остапа Грищука, всього на аукціоні вдалося зібрати 346 тис. 210 грн і 1950 доларів.

Це вже не перша благодійна ініціатива прикарпатських лікарів. Упродовж 2023 року медики закладу зібрали понад 4 млн. грн на закупівлю для потреб фронту автівки, зброї та медикаментів. Ще понад 2 млн. грн Івано-Франківська обласна лікарня спрямувала на підтримку волонтерських організацій «Громадська ініціатива Галичини», Бандерівський Схрон, Дружина воїна.