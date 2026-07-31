Особливе місце в народних віруваннях займали прикмети для дівчат

Медовий Спас, або Маковія, який відзначають 1 серпня, здавна був одним із найшанованіших літніх свят в Україні. Наші предки вірили, що саме цього дня можна попросити здоров'я, добробут і сімейне щастя, а багато народних прикмет були пов'язані з майбутнім заміжжям, достатком та гарним урожаєм. За джерелами «Миколаївського обласного центру творчості» та «Репортера».

Маковійчик – символ добробуту й родинного щастя

Однією з найдавніших традицій було виготовлення маковійчика – святкового букета, який несли до храму на освячення. До нього вплітали достиглі голівки маку, чорнобривці, барвінок, любисток, м'яту, чебрець, волошки та інші запашні рослини.

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Кожна квітка мала своє символічне значення. Любисток уособлював кохання, барвінок – довге життя й міцну родину, м'ята – здоров'я, а чорнобривці – домашній затишок. Після освячення букет зберігали вдома біля образів до наступного року, вважаючи його родинним оберегом.

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Прикмети для незаміжніх дівчат

Особливе місце в народних віруваннях займали прикмети для дівчат.

Вважалося, що якщо незаміжня дівчина власноруч сплете маковійчик, освятить його в церкві та збереже вдома, то протягом року може зустріти свою долю. Подекуди існувало повір'я, що після святкового богослужіння варто щиро помолитися за щасливу сім'ю, тоді бажання неодмінно здійсниться.

Також освячені квіти іноді вплітали у коси під час великих свят, адже вірили, що вони символізують жіночу вроду та щасливу долю. Це були саме народні звичаї, а не церковні обряди.

Мед, який приносить достаток

Здавна українці приносили до храму мед нового збору. Після освячення ним насамперед пригощали дітей, близьких і нужденних.

У народі казали, що першу ложку освяченого меду слід скуштувати з добрими думками та побажати здоров'я своїй родині. Існувало повір'я: якщо цього дня поділитися медом із іншими людьми, у домі протягом року пануватимуть достаток і злагода.

Що робили для захисту оселі

Освячений мак у народній традиції вважався оберегом. Його зберігали протягом року, а навесні висівали частину зерен на городі.

У різних регіонах України маком символічно обсипали подвір'я або господарські будівлі, вірячи, що це допоможе захистити оселю та худобу від негараздів. Такі звичаї належать до української народної спадщини й не є церковною практикою.

Які ще прикмети існували на Медовий Спас

Наші предки уважно стежили за природою.

Вважалося, що: