Мостиський районний суд Львова наклав штраф на місцеву жительку, яка вилила відро гною на свого сина. Відповідну постанову оприлюднено у Єдиному держреєстрі судових справ в четвер, 10 листопада.

Відомо, що молодша медсестра Мостиської центральної районної лікарні Леся Бубняк 6 вересня цього року під час конфлікту зі своїм сином обзивала його та вилила на нього відро гною. Свідком цієї сварки став неповнолітня дитина.

Поліція, яка приїхала на місце події, склала протокол про адмінпорушення. 30 жовтня його розглянула суддя Мостиського райсуду Світлана Гіряк. Леся Бубняк на засідання не прийшла і не повідомила суд про причину неявки. Тож дослідивши протокол поліції, суд визнав Лесю Бубняк винною у вчиненні сімейного насильства та оштрафував її на 170 грн.

Цю постанову суду ще модна оскаржити в апеляційному порядку.