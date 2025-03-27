У понеділок, 24 березня, Львівська міська рада оголосила результати конкурсу «Найкращий двірник Львова – 2025». Перемогу здобула Іванна Кучма, яка працює двірничкою у приватному підприємстві «Сад ЛВ», що на вул. Тракт Глинянський, 55. ZAXID.NET завітав на роботу до Іванни Кучми й поспілкувався із переможницею.

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Щоранку, окрім вихідних і коли не сніжить, робочий день Іванни Кучми розпочинається о 07:00. Жінка переодягається, бере робочий інвентар і починає працювати. Обов'язків у неї чимало.



«Замітаю, сапаю клумби, але не кошу, в нас є хлопці, що косять траву. Весь двір прибираю і в під’їздах теж, мию вікна. Листя прибираю, сніг. Коли сніг, то треба вдосвіта приходити на роботу. Неважливо, чи то субота, чи неділя, чи свято. А так, то зазвичай субота-неділя вихідні», – розповідає Іванна Кучма.



Двірничкою у ПП «Сад-ЛВ» на вул. Тракт Глинянський, 55 Іванна Кучма працює понад 5 років. Перед тим 12 років була оператором на АЗС, а ще раніше 26 років працювала на Львівській овочевій фабриці ВАТ «Агрофірма Провесінь» тепличницею. Першим місцем роботи було ательє «Фантазія», де працювала швачкою. Знайти місце двірнички Іванні Кучмі допомогли діти.



«Діти в інтернеті шукали. Я ніколи такого не робила. Але прийшла, попробувала, підійшла їм і працюю. Я так переживала, коли сюди йшла. Але мені тут дуже добре, мешканці добрі. Думала не впораюся, але все добре», – зазначає Іванна Кучма.

Інколи із робочими обов'язками двірничці допомагає чоловік. Вона каже, що такі конкурси у місті потрібні, адже стимулюють працювати. Кандидатуру Іванни Кучми висували вперше.

«Раділа перемозі. Знаю, що я працюю старанно. Я бачу по мешканцях, вони мені дякують. Постійно кажуть: “дякую”, “дякую за чистоту”, “за вашу роботу”. А я люблю порядок, зроблю все, і тоді обходжу територію, дивлюся, як гарно», – каже двірничка.

Привітати Іванну Кучму із перемогою особисто приходив міський голова Львова Андрій Садовий. Двірчинка каже, що це було для неї дуже несподівано.

«Я ні про що не знала. Тоді вітер був сильний, я одягнула один капюшон, другий, і замітаю. Бачу, що йде міський голова, я здивувалася. А він підходить і мене вітає», – додає переможниця.



Окрім улюбленої роботи, Іванна Кучма має велику сім’ю.



«Дві дочки, тепер вже два зяті й п'ять онучок. Всі дівчатка в мене. Хлопці в нас не водяться. До мене вони всі приїжджають, я до них їжджу. Замовляють, щоб готувала їм смаколики: “бабуся зроби чебуреки”», – розповідає Іванна Кучма.

Переможниця отримала подяку від громади міста, грошову премію – 20 тис. грн і туристичну подорож на двох у Закарпаття. На що витратить гроші Іванна Кучма ще не знає, а в поїздку вирушить із чоловіком.