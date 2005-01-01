Мер Львова у Тернополі розповів про стратегію успіху українських міст

Urban Talks Lviv & Ternopil — дружній діалог та пошук дотиків партнерства між двома містами

У понеділок, 18 червня, у Тернополі відбулась чергова дискусія із серії Urban Talks. Захід, спрямований на налагодження товариського діалогу між містами, відкрив мер Львова Андрій Садовий, який розповів про стратегію ідентичності як складову розвитку сучасних міст, інформує прес-служба ЛМР.

«Дуже важливо, аби міста співпрацювали одне з одним, щоб громадські діячі знали один одного, щоб ми з вами будували будівлі, які зрештою стануть пам’ятками архітектури 21-го століття, — зазначив Андрій Садовий. — Тому ми пропонуємо спільну дискусію в рамках Urban Talks, де розповідаємо про наші кроки щодо формування стратегії міста, про ті будівлі, які будували чи плануємо будувати. Ми хочемо почути нові думки та нові ідеї. Це все належить Україні. І я б дуже хотів, щоб наші міста були найспішнішими. Якщо в містах є динаміка і драйв, то вони готові виводити країну на нову орбіту розвитку».

За словами заступника міського голови Тернополя Леоніда Бицюри, кожне місто в Україні має схожий перелік проблем та питань, із якими стикається, тому такий обмін корисними практиками між ними є надзвичайно важливим.

«Я дякую нашим львівським колегам за діалог і якісний взаємозв’язок. Так, кожне місто в Україні має свій список проблем та питань, з якими стикається. Але насправді він — доволі типовий: тарифоутворення, питання утилізації ТПВ, оплата громадського транспорту, освіта, медицина, організація простору тощо. Єдина різниця — це масштаб вирішення та наявні ресурси. У кожного міста є свої успішні практики в якійсь із цих галузей. І такі діалоги створені для пришвидшення обміну інформацією, вони дозволяють підняти конкурентоспроможність міст та, як наслідок, усієї держави», — зазначив він.

За словами Леоніда Бицюри, Тернопіль може поділитись успішною практикою впровадження безготівкової оплати в громадському транспорті. Львів, натомість, цікавий Тернополю у сферах ІТ, створення громадських просторів та розвитку архітектури, взаємодії з європейськими фондами й інституціями, а також просування та брендування міста.

«На державному рівні, на жаль, немає часу — допомагати містам. Тому ми повинні подумати про себе самі, — додав міський голова Львова Андрій Садовий. — Влада хоче, щоб міста були такими собі "департаментами" у державній вертикалі. А таке недопустимо. Адже місцеве самоврядування — це основа основ будь-якої демократичної країни».

Нагадаємо, Urban Talks Lviv & Ternopil — дружній діалог та пошук дотиків партнерства між двома містами. У програмі заходу заплановані лекції на такі теми:

- успішні стратегії міста від директора КУ «Інститут міста» Олександра Кобзарева;

- правила міського планування та архітектурні принципи для Львова від головного архітектора міста Юліана Чаплінського;

- велосипеди як транспорт для всіх — від голови Львівської асоціації велосипедистів Ореста Олеськіва;

відпочинковий туризм VS конференц-індустрія від заступника директора ЛКП «Львівське конференц-бюро» Андрія Павліва;

- екосистема міста для створення стартапів від заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка.

Також корисними практиками поділяться представники Тернопільської міської ради, місцевого туристично-інформаційного центру та І Т Кластеру, платформи Urban.te і Центру наук Тернополя.

До слова, раніше такі обміни досвідом відбулись у містах Рівне, Житомир та Чернівці.