Мер Львова закликав Віце-маршалка Сенату Польщі підтримати українських політв’язнів у Росії

Андрій Садовий зустрівся з Віце-маршалком Сенату Польщі Богданом Борусевичем

У п’ятницю, 15 червня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з Віце-маршалком Сенату Республіки Польща Богданом Борусевичем. Почесний гість завітав до міста з нагоди відкриття інформаційної таблиці на оновленій площі Яцека Куроня. Як повідомили у прес-службі ЛМР, під час зустрічі мер Львова також закликав Віце-маршалка підтримати Олега Сенцова й інших українських політв’язнів, які перебувають у Росії.

«Дуже приємно, що Ви приїхали до Львова на таку гарну подію, як відкриття площі, яка названа на честь польського діяча Яцека Куроня. Адже це була визначна людина, яка багато зробила задля об’єднання України та Польщі», — зазначив Андрій Садовий.

Опісля мер також наголосив на небезпеці від реалізації «Північного потоку-2» та закликав Віце-маршалка Сенату Польщі виступити на підтримку політичного в’язня Кремля — режисера Олега Сенцова.

Усі фото прес-служби ЛМР

До слова, цієї неділі, 17 червня, у Львові відкриють інформаційну таблицю на відреконструйованій площі Яцека Куроня — польського дисидента і почесного громадянина міста. Початок заходів о 9:45. У відкритті візьмуть участь представники делегації Польщі, зокрема дружина Яцека Куроня Данута і віце-маршалок Сенату Польщі Богдан Борусевич. Роботи на площі стартували на початку травня. Тут встановили лавки, а також облаштували додаткову доріжку для зручностей матерів із візочками та маломобільних груп людей.

Нагадаємо, наприкінці березня Львівська міська рада присвоїла ім’я Яцека Куроня площі біля Генерального консульства Польщі.

Довідка

Богдан Борусевич — польський державний і політичний діяч, Віце-маршалок Сенату Республіки Польща. Нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня (Україна, 19 серпня 2006 року) за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного співробітництва, зміцнення авторитету та позитивного іміджу України в світі, популяризацію її історичних та сучасних досягнень.