Вадим Бойченко покинув Маріуполь в ніч на 27 лютого і більше не повернувся

Міський голова Маріуполя Донецької області Вадим Бойченко розповів, що покинув місто в перші дні війни, виконуючи вказівку голови обласної військової адміністрації Павла Кириленка та Служби безпеки України. З його слів, він хотів повернутися в місто наступного дня, але його не пропустили. Наразі Бойченко працює в Запоріжжі.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» Бойченко розповів, що виїхав з міста 26 лютого, бо отримав інформацію про те, що в місто зайшли окупанти, які шукатимуть міського голову та схилятимуть його до співпраці. Він каже, що їхав лише на одну ніч– без родини та речей. Наказ виїхати отримав від очільника Донецької області та СБУ. А коли, на наступний день, повертався у Маріуполь, то місто вже було оточене.

Як розповів Бойченко, йому зателефонував голова Донецької ОВА Павло Кириленко і сказав, що зайшла певна кількість людей, які будуть шукати міського голову. «Є небезпека, що схоплять і будуть схиляти до співпраці. Треба було ухвалювати відповідне рішення, виконувати це доручення, яке пролунало. Потім ще був телефонний дзвінок від певної служби, зрозуміло, якої. Вони так само це підтвердили», – сказав мер Маріуполя й додав, що йому телефонували зі СБУ.

«Ми виїхали на ніч. 27-го ми намагалися вранці в’їхати в місто, але по дорозі, по якій ми їхали – шлагбаум, залізнична колія, було перекрито, стояли поліцейські, які не дали змоги нам проїхати. На наше питання: чому – попереду когось затримали і когось розстріляли. Вони не пустили нас. Сказали, що місто зачиняється, тому проїзду там вже, на жаль, не існує. Я так само взяв слухавку, зателефонував, що я так само не можу в’їхати, на жаль, в місто. Але влада продовжувала працювати у місті. Тому що перший заступник міського голови Когут Михайло Михайлович залишався у місті і виконував всі накази, які я йому особисто ставив. А я отримував певні доручення, накази від голови військової адміністрації Павла Кириленка», – розповів він.

Бойченко повідомив, що не брав з собою ніяких речей, оскільки сподівався повернутися. Його родина теж залишилася в Маріуполі й переховувалася в драматичному театрі, який 16 березня розбомбили росіяни. Зі слів Бойченка, унаслідок поранень, спричинених бомбардуванням, померла його бабуся.

Водночас Бойченко стверджує, що не знав про те, що буде повномасштабна війна й додав, що ці питання не обговорювалися навіть з президентом Володимиром Зеленським, який відвідав місто 16 лютого 2022 року. Бойченко стверджує, що з президентом вони говорили про освоєння інвестицій. Також Бойченко сказав, що 1 березня 2022 року в місто мали приїхати особи, відповідальні за авіацію для обговорення питання відкриття в місті аеропорту.

«Тобто 1 березня так само до Маріуполя мав приїхати міністр спорту, який з нами разом мав би відкривати побудований новий басейн «Нептун», який ми побудували. Бачите, приїжджають одні люди, є спілкування з іншими людьми про відкриття аеропорту. І ніхто не каже: який аеропорт, хлопче, ти про що кажеш – війна буде! Ніхто не каже про війну. Я 23-го телефоную і кажу: будемо відкривати басейн? Так. Готуємося? Так, 1 березня відкриваємо. Тобто які підстави були у мене особисто? Лише ми бачимо, що щось відбувається. І коли ми чуємо реакцію влади на те, що відбувається... Тобто підстав для цього не було», – сказав Бойченко у відповідь на запитання про те, чи готувався він до повномасштабної війни.

Також мер Маріуполя не розуміє, як російські військові миттєво зайшли в місто з Криму і заявляє, що нікого не критикує, але «є багато питань, на які треба буде ще відповідати багатьом людям, безпосередньо і я готовий за це відповідати, якщо буде така потреба».

Також, за словами Вадима Бойченка, за підрахунками місцевої влади, яка працювала навіть після його виїзду з міста, в Маріуполі орієнтовно загинули 20 тисяч людей.

Додамо, що бойові дії в Маріуполі почалися 24 лютого і тривали до травня. Місто за лічені дні після початку бойових дій потрапило в оточення. Останнім форпостом ЗСУ в місті був завод «Азовсталь», який також був в оточенні. Однак у травні було досягнуто домовленості про вихід українських підрозділів з заводу. Багато з них досі перебувають у російському полоні, однак велику кількість вже звільнили.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко наразі працює в Запоріжжі. Серед іншого, він опікується центрами «Я – Маріуполь» по всій країні.