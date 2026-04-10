Білогірський районний суд Хмельницької області виніс вирок Аркадію Олексіюку, який через невдоволення заповітом вимагав у знайомої гроші та змушував продати земельний пай її сина. За скоєне йому призначили сім років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 8 квітня, у вересні 2025 року чоловік неодноразово вимагав у потерпілої 200–250 тис. грн, погрожуючи фізичною розправою над нею та її дітьми. Зустрічі відбувалися в амбулаторії села Семенів Шепетівського району, де працює жінка.

За даними слідства, обвинувачений наполягав, щоб вона продала земельний пай площею 6,18 га, який належить її синові. Спершу він вимагав 500 тис. грн, однак згодом зменшив суму до 200 тис. грн.

29 вересня 2025 року потерпіла, побоюючись за своє життя та здоров’я, передала чоловікові 200 тис. грн. У цей момент його затримали правоохоронці.

У суді Аркадій Олексіюк вини не визнав. Він пояснив, що конфлікт виник через спадщину після смерті цивільної дружини його діда, за якою доглядала родина потерпілої. За його словами, у 2015 році існував заповіт, згідно з яким земельний пай мав перейти його синові, однак у 2020 році документ змінили – землю заповіли сину потерпілої.

Обвинувачений стверджував, що вважав це несправедливим, оскільки посприяв збільшенню площі паю. Він наполягав, що намагався владнати ситуацію без суду та пропонував продати землю орендарю за 500 тис. грн і поділити гроші. Згодом, за його версією, погодився на 200 тис. грн компенсації.

Чоловік також заперечив погрози й заявив, що саме потерпіла ініціювала передачу грошей. За його словами, 29 вересня він приїхав до неї на роботу, написав розписку про відсутність претензій і отримав усю суму, після чого його затримали поліцейські.

Натомість потерпіла у суді повідомила, що її родина законно успадкувала будинок і земельний пай. За її словами, обвинувачений почав тиснути на неї у 2025 році: під час однієї із зустрічей вимагав продати землю та віддати гроші, погрожуючи «вивезти в ліс».

Згодом він неодноразово приходив до неї на роботу та повторював вимоги. Під час однієї з розмов заявляв, що може кинути гранату на її подвір’я, і радив «оглядатися». Жінка зазначила, що сприймала ці погрози реально, тому одну з розмов записала на телефон.

Суддя Олександр Давидюк визнав чоловіка винним у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України) та призначив йому сім років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.