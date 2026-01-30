Затриманому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Поліція затримала мешканця Хмельниччини, який вимагав 150 тис. доларів вигаданого боргу в родини військовослужбовця. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це у пʼятницю, 30 січня, повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, 45-річний місцевий житель вимагав у родини військового 150 тис. доларів, які нібито йому заборгував їхній померлий батько.

«Чоловік переслідував членів родини військового та його брата, погрожував їм фізичною розправою, а під час однієї із зустрічей побив одного з них. Той звернувся до правоохоронців. Зловмисника затримали під час отримання 10 тис. доларів – частини “боргу”», – зазначають правоохоронці.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.