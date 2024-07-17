38-річного організатора затримали під час отримання грошей

На Львівщині затримали чергового організатора незаконної схеми переправлення за кордон. 38-річний житель Пустомитівського району організовував втечу військовозобов’язаного чоловіка під виглядом музиканта. Про це у середу, 17 липня, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 38-річний підозрюваний за гроші обіцяв влаштувати для військовозобов’язаного безперешкодний перетин держкордону під час воєнного стану. Він давав клієнту поради та зобов’язувався надати необхідні дозвільні документи. Ухилянт мав виїхати за межі країни як учасник музичного гурту та вже не повертатися назад до України. Такі послуги організатор схеми оцінив у 12 тис. євро. Під час отримання грошей його затримали, отримані кошти вилучили.

Жителю Пустомитівського району Львівщини повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.

Наразі затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 400 тис. грн застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.